انت الأن تتابع خبر الملك محمد السادس يدعو نتنياهو لزيارة المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تلقي دعوة من ملك المغرب محمد السادس لزيارة المملكة وجاءت في رسالة شكر لتل أبيب لاستعدادها الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة المغرب، وصدرت الدعوة في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".



وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس كتب لرئيس الوزراء أن "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بيننا".



ويوم الاثنين الماضي، أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، أن إسرائيل اعترفت بـ"مغربية الصحراء".



وأضاف: "تلقى الملك محمد السادس رسالة من الوزير الأول لإسرائيل بنيامين نتنياهو.. من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".



وأفاد نتنياهو بأنه سيبلغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بهذا القرار.



وفي رسالته إلى الملك أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

