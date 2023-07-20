إعلان نتائج التوجيهي في فلسطين للعام 2023 .. رابط

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رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح الخميس، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2023.



وبلغ عدد المتقدمين في كافة الفروع بلغ (87826) طالبا وطالبة بينهم 5 آلاف في القدس.



وحرمت معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 17 طالبا من الفرحة بنتائج الثانوية العامة أسوة بزملائهم.



كما أعلنت الوزارة نجاح الطالب مجدي العرعراوي الذي ارتقى خلال العدوان الأخير على جنين.



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