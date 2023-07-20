انت الأن تتابع خبر الداخلية: 3 فئات تستفيد من التأشيرة الإلكترونية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الداخلية أن هناك 3 فئات ستستفيد من التأشيرة الإلكترونية، حيث يمكن اتمام عمليات الدفع الخاصة بطلبات وزارة الداخلية والمتعلقة بـ ( بدل الخدمة ، رسوم الكفالات ، رسم التأشيرة) الكترونيا ومن خلال قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وبحسب منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك” اليوم الخميس، أوضحت الوزارة أن الفئات هي الجنسيات التي لا تحتاج الى موافقة مسبقة لدخول المملكة، والجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة وحاصلة على اقامة لمدة لا تقل عن 6 اشهر في مجموعة محددة من الدول، والجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة لدخول المملكة والحاصلين على تأشيرة شنغن او تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة الامريكية.

وبينت انه بإمكان حملة الجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة للدخول إلى المملكة، من اختيار الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة ودفع رسومها الكترونياً بعد الحصول على الموافقة اللازمة لدخولهم إلى المملكة .

وأشارت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تعتبر من ضمن الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية حديثا للتسهيل على الراغبين بزيارة المملكة من الحصول عليها الكترونياً بدلا من الحصول عليها عند الوصول الى المنفذ الحدودي . من خلال موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA أو من خلال تحميل التطبيق الخاص بالخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية والمتوفر على المتاجر الالكترونية ( وزارة الداخلية الأردنية-MOI) .

وقالت إنه يتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية ضمن الخطوات التالية: (تعبئة البيانات المطلوبة الكترونيا، اختيار مدة التأشيرة المطلوبة، دفع رسم التأشيرة المقرر من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة، الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة.

ونوهت الى انه تم تمكين كافة الزائرين العرب والاجانب من رعايا الدول التي تحتاج الى موافقة مسبقة للدخول الى المملكة الذين يملكون تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الاوروبي (شنجن) او تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الامريكية من الدخول الى المملكة مباشرة وبدون اشتراط الموافقة المسبقة .