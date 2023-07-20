انت الأن تتابع خبر العراق يطرد سفيرة السويد من أراضيه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، طرد السفير السويدي لدى بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على "تويتر": "يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".



وأضاف: "كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي"