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العراق يطرد سفيرة السويد من أراضيه

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رياض - احمد صلاح - قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، طرد السفير السويدي لدى بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان على "تويتر": "يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم".


وأضاف: "كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي"

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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