انت الأن تتابع خبر بعد طرد السفيرة .. العراق يوجه ضربة اقتصادية للسويد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الخميس، عن تعليق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية.

وقالت الهيئة في بيان إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد علق ترخيص عمل شركة أريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية لسماح دولتها بحرق والمصحف الشريف والعلم العراقي".

هذا وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الأخير "يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

وفي وقت سابق، ترأس السوداني اجتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

هذا واستدعت السلطات السويدية، القائم بالأعمال العراقي في البلاد، إثر حرق سفارتها في بغداد، احتجاجا على منح السويد الموافقة على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.