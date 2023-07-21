انت الأن تتابع خبر خط كهرباء سريع بين ألمانيا وبريطانيا تحت الماء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة "نيوكونيكت"، أن أعمال إنشاء كابل كهرباء تحت سطح البحر بين بريطانيا وألمانيا قد انطلقت بعد سنوات من التخطيط.



وأعلن القائمون على مشروع "نيوكونيكت" هذا الأسبوع أن أعمال الإنشاء بدأت في بريطانيا، حيث تبلغ تكلفته 2.8 مليار يورو (3.1 مليارات دولار)، فيما يعرف أيضا باسم "خط الكهرباء السريع".



ومن المخطط أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب المار تحت الماء بطول 725 كيلومترا، الذي يمتد جزئيا تحت بحر الشمال، في عام 2028.



وستقوم شبكة الكهرباء بنقل ما يصل إلى 1.4 جيغاوات من الكهرباء في كلا الاتجاهين.



ووفقا لوزير الطاقة البريطاني غرانت شابس، سيُمكن الكابل من توفير طاقة خضراء تصل إلى 1.5 مليون أسرة، كما يستهدف ضمان أمن الطاقة في الدولتين والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ.



وفي ألمانيا، سيتم بناء محطة تحويل لهذا الغرض في منطقة فيلهلمسهافن على ساحل بحر الشمال، حيث سيتم توصيلها في المستقبل عبر الكابل بمنشأة مقابلة في مقاطعة كنت الإنجليزية عند مصب نهر التايمز.



ووصف السفير الألماني في لندن، ميغيل بيرغر، "نيوكونيكت" بالـ"مشروع الرئيسي"، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تقدم سريع لأشغال إنجازه.