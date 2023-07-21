انت الأن تتابع خبر مستشار إسرائيلي أسبق يتحدث عن رد غير معلن على "حزب الله" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لمح مسؤول إسرائيلي أسبق رفيع المستوى إلى "احتمال أن تكون إسرائيل قد ردت على خيم "حزب الله" اللبناني، ومظاهرات أنصاره على الحدود بتدابير عسكرية هجومية سرية.

ورفض رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق لدى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مئير بن شبات، (57 عاما) في تصريحات لقناة "I24NEWS"، ما سماه بـ"المزاعم" بأن إسرائيل تتصرف حيال حزب الله بـ"ضبط النفس".

وأوضح مئير بن شبات قائلا إن "سياسة الاحتواء عادة ما تنطوي على نشاطات عسكرية هجومية، لكنها تبقى طي الكتمان وتُنفذ تحت الرادار"، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تعرف كيف تتصرف حيال حزب الله. وبعض الإجراءات تتخذ بشكل غير معلن".

واستبعد بن شبات أن يكون الطرفان "يسيران حاليا في اتجاه مواجهة عسكرية، بفضل الردع الذي تحقق في حرب لبنان الثانية في 2006، حيث أثبت نفسه ولا يزال يثبت نفسه"، مثلما قال.

وشبّه المسؤول الإسرائيلي الأسبق ما يدور بين إسرائيل و"حزب الله" بـ"حرب الاستنزاف"، معتبرا أن "إسرائيل يجب أن تبقى على أهبة الاستعداد لاحتمال انزلاق هذا الاستنزاف إلى مواجهة مسلحة تخرج عن السيطرة".

وأردف أن "إسرائيل لا تتسرع في شن حرب، لكنها تستعد لهذا السيناريو باستمرار، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن خيار الحرب يحمل في طياته معركة متعددة الجبهات"، مؤكدا "تنبه إسرائيل برغبة أذرع إيران لهذا السيناريو، لإشغال جيشها وتشتيت قوته".