انت الأن تتابع خبر بعد طرد سفيرتها من العراق .. السويد تعلن عن خطوتها المقبلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت السويد اليوم الجمعة نقل موظفي سفارتها ونشاطها القنصلي في العراق إلى ستوكهولم مؤقتا لأسباب أمنية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية إن "الأمن يمثل أولوية. نُقلت عمليات السفارة وموظفوها مؤقتا إلى ستوكهولم لأسباب أمنية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، فيما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عن تعليق ترخيص عمل شركة "أريكسون" السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية "بعد سماح دولتها بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي".

على إثر ذلك، أقدم المتطرف السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا، أمس الخميس، على تمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.