إعلان روسي عاجل:العالم على شفير الحرب

انت الأن تتابع خبر أعلان روسي عاجل:العالم على شفير الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب، ويعملان على استفزاز روسيا في مناطق مختلفة من العالم.

وقال السفير أنطونوف على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن لديه شعورا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يدفعان العالم إلى الحرب. "إنهم يقومون باستفزازنا".

وأضاف: "إذا نظرتم إلى مناطق مختلفة من العالم، فسوف ترون أنهم يقومون باختبارنا بصورة مستمرة، حول كيفية رد فعلنا على هذا الاستفزاز أو ذاك".

وأردف قائلا: "بالنسبة لهذا الهجوم أو ذاك ضد روسيا الاتحادية، هل سنبتلع ونصمت، ونظهر مرة أخرى تسامحنا، واستعدادنا للبحث عن نتائج مقبولة للطرفين؟"، ثم أضاف متسائلا: "أم أننا سنتحرك في هذه الحالة؟".