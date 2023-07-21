انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة:ثلث الأراضي الأوكرانية مغطاة بقذائف لم تنفجر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة أن نحو ثلث الأراضي الأوكرانية أصبحت مغطاة بقذائف لم تنفجر، بما في ذلك الألغام والقنابل العنقودية.



وقالت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إن "الألغام الأرضية ستمثل خطرا على السكان المدنيين خلال سنوات، لأن نحو ثلث أراضي البلاد، حسب التقارير، مغطاة بالقذائف التي لم تنفجر والألغام الأرضية والقنابل العنقودية".



وبعد مداخلة دي كارلو، دعا وزير خارجية الإكوادور، غوستافو مانريكي، طرفي النزاع في أوكرانيا إلى الامتناع عن استخدام الذخائر العنقودية.



ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن قرار بدء توريدات القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.





