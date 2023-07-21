انت الأن تتابع خبر الدنمارك تتضامن مع السويد وتحرق القرآن أمام السفارة العراقية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.



وذكرت وسائل اعلام ، الجمعة، أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “دانسك باتريوتر” (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له.



وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما، كما بثوا الاعتداء الذي استهدف المصحف على الهواء مباشرة، عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.



وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجاً على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.



ونفّذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.



يشار إلى أن المجموعة كانت سابقاً قد اعتدت على المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.



والخميس المنصرم، أقدم المدعو سلوان موميكا على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى استوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو/ حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.



واقتحمت مجموعات من أنصار التيار الصدري، ليل الأربعاء/ الخميس، السفارة السويدية في بغداد، احتجاجاً على الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم، وأضرمت النيران في بعض أقسامها.