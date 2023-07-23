انت الأن تتابع خبر اليونان: إجلاء 30 ألف شخص بسبب الحرائق الغابات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجلت السلطات اليونانية الأحد، 30 ألف شخص من جزيرة رودس اليونانية؛ جراء استمرار الحرائق لليوم الخامس على التوالي، وأصدرت أوامر بإخلاء أربعة مواقع، بينها منتجعان ساحليان.

وبحسب وكالة أثينا اليونانية، قالت إدارة الإطفاء في بيان، إن ثلاث سفن لخفر السواحل وزورق إنقاذ للجيش وزورق مطاطي للقوات الخاصة و30 مركبا شراعيا ساعدت في عملية الإجلاء، ونقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة.

وأكدت فرق الإطفاء مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ خمسة أيام وأججته الرياح الشديدة، وتشارك طائرات بقذف المياه في جهود إخماد النيران، كما تلقت تعزيزات من سلوفاكيا.

يذكر ان سلطات الحماية المدنية حذرت من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية