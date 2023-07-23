انت الأن تتابع خبر المكسيك .. مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة كرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل مسلحون مدربا خلال إحدى مباريات الهواة في ملعب "يونيون سبورتيفا كاغيمي" بولاية سونورا بالمكسيك.



ووصل 4 ملثمين إلى الملعب وأطلقوا النار على خورخي ألبرتو آن، البالغ من العمر 44 عاما، حيث كانت المباراة متوقفة من أجل تقديم العلاج لأحد اللاعبين، وأثناء ذلك سُمع صوت إطلاق نار.



قال شهود عيان إن ألبرتو كان متكئا على السياج المحيط بالملعب عندما باغته المهاجمون. على إثر ذلك، وصلت قوات من الشرطة ومكافحة الجريمة إلى الملعب، وباشرت على الفور بالتحقيق في الواقعة.





