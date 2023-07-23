انت الأن تتابع خبر وفاة حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة عن تعازيه لعائلة حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري، الأميرة بديعة التي توفيت في دمشق عن عمر ناهز التسعين عاما.



وجاء في منشور شاركه ربيقة عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المشمولة بعفو ربها ورضاه المرحومة الأميرة بديعة بنت الأمير مصطفى الحسني الجزائري التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عقود من التأليف والكتابة تدافع بها عن قيم الأمة ومبادئها وتبدع بها في إثراء الحضارة الإنسانية، لاسيما منها تلك المتعلقة بتاريخ ومسيرة جدها الأكرم المجاهد الأمير عبد القادر".



وأضاف: "أمام هذا الرزء الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، أتوجه إلى عائلتها الكريمة من أحفاد الأمير عبد القادر في الجزائر والجمهورية العربية السورية، بأخلص التعازي وأصدق عبارات التضامن والمواساة، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وينعم عليه بكريم عفوه وأن يسكنها فسيح الجنان، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر ووافر السلوان".

