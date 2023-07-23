انت الأن تتابع خبر تحركات في مصر بعد ضبط كتاب يسيء للنبي محمد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مصر أيمن عبد الغني، تحركا عاجلا بعد ضبط كتاب في معاهد أزهرية بعنوان "حياة محمد" من تأليف إميل درمنغم ومترجم للعربية، يسيئ للنبي محمد.

وأهابت إدارة المكتبات بمنطقة قنا الأزهرية باستبعاد الكتاب من مكتبات منطقة قنا الأزهرية كافة لما يتضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم، وتكليف مسؤولي المكتبات بإجراء حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها على اللجان المختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها حفاظا على السلامة الفكرية للطلاب، بناء على منشور قطاع المعاهد، وإدارة المكتبات بمنطقة قنا الأزهرية.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية خطابا لجميع المعاهد الأزهرية، جاء فيه: بناء على تعليمات صاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعلى تقرير لجنة فحص الكتب بقطاع المعاهد الأزهرية بشأن فحص كتاب حياة (محمد) للمؤلف إميل در منغم، ترجمه إلى العربية عادل زعيتر دار النشر العالم العربي برقم إيداع 19119 2012 أولا يتم استبعاد الكتاب من مكتبات المعاهد بالمناطق الأزهرية كافة لما تضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم. ثانيا تكليف مسؤولي المكتبات بالمناطق الأزهرية بعمل حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها على اللجان المختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها، حفاظا على السلامة الفكرية للطلاب وعلى مسئولي التوريدات بالمنطقة إعمال شئونهم كما هو متبع وإفادتنا بما تم في هذا الأمر.