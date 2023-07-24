انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال بقتحم مخيم نور شمس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد اغلاق مداخله بالكامل.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ، أن عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة احتلالية، حاصرت المخيم، واغلقت شارع نابلس وهو الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط اطلاق كثيف للاعيرة النارية وقنابل الغاز السام، حيث تدور مواجهات عنيفة في هذه الاثناء.



وأفاد شهود عيان من داخل المخيم، بإصابة عدد من المواطنين، فيما تمنع قوات الاحتلال سيارات الاسعاف من دخول المخيم.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي قرعاوي وحولته الى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاما).