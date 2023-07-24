انت الأن تتابع خبر اليمن .. هذا ما فعلته عاصفة شديدة بمطار عدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت رياح شديدة، فجر اليوم الإثنين، في إحداث أضرار متفرقة بمطار عدن الدولي، وإصابة مسافرين، بالإضافة إلى تضرر أحد أجنحة الطائرات.



وبحسب التقارير:



حطمت الرياح جزءًا واسعًا من واجهة المطار الزجاجية.

ألحقت أضرار بأجزاء من سقف المطار العازل الذي تطايّرت معظمه في مُحيط المطار.

تسبب تطاير أجزاء من السقف بأضرار طفيفة بالسيارات.

أدت الرياح إلى إصابة بعض المسافرين، بينهم 4 أطفال على الأقل؛ جرّاء تحطّم واجهة المطار الزجاجية.

تم إرجاء رحلتين كانتا من المُفترض أن تغادرا العاصمة عدن إلى مطاري جدة والقاهرة.