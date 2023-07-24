انت الأن تتابع خبر الكشف عن الحالة الصحية لنتنياهو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غادر رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مركز "شيبا" الطبي في مدينة رمات غان، بعد خضوعه لعملية زرع منظّم لضربات القلب.

وقال الأطباء الذين يتابعون حالة نتنياهو، إنه دخل إلى المشفى الموجود قرب تل أبيب على عجل مساء السبت الماضي، بعد أن رصد جهاز لمراقبة ضربات القلب زرعوه له قبل أسبوع، "اضطرابا مؤقتا في ضربات القلب".

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو في تسجيل مصور أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.