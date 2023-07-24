انت الأن تتابع خبر اعتداء جديد على نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدم عدد من الأشخاص الارهابيين في الدنمارك اليوم الاثنين، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، مما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

والمجموعة الارهابية التي تطلق على نفسها اسم "Danish Patriots"، كانت قد نظمت مظاهرة مماثلة الأسبوع الماضي، حيث بثت الأحداث مباشرة على Facebook.

وتظاهر الآلاف من العراقيين في بغداد يوم السبت احتجاجا على الاساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك في تجمع دعت إليه الأحزاب العراقية.