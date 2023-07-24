انت الأن تتابع خبر كوريا الشمالية تطلق صاروخا يعتقد أنه باليستي باتجاه بحر اليابان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، ما يعتقد أنه صاروخ باليستي، وفق ما ذكره خفر السواحل الياباني.



وحثت سفن الدوريات اليابانية السفن في المنطقة على عدم الاقتراب منها، وإذا عثرت على شظايا من الذخيرة الاتصال على الفور بالسلطات.



ووفقا لطوكيو، من المحتمل أن يكون الصاروخ الذي أطلقته كوريا الديمقراطية قد سقط بالفعل.



وفي 19 يوليو، أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان. وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الدفاع اليابانية، أن الصاروخ الأول قطع 550 كيلومترا والثاني 600 كيلومتر. وكان أقصى ارتفاع للتحليق 50 كم.