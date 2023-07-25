انت الأن تتابع خبر زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا

و سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء، زلزالًا وقع في أضنة بتركيا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال مدير المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال وقع في تمام الساعة 8:45 في أضنة بعمق 13 كلم.

وأشار إلى أن هذا الزلزال يعد قويًا لكن لم يشعر به سكان المملكة، منوها إلى أنه يبعد عن العاصمة عمّان 625 كيلو متر.