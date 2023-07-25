انت الأن تتابع خبر كنيست الاحتلال يمرر قانون التعديل القضائي .. الأزمة تتفاقم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون الحد من المعقولية بأغلبية 64 صوتا بدون أي صوت معارض ، بعد انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عملية التصويت.

واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنياتمين نتنياهو في كلمة عقب إقرار القانون الإجراء خطوة ديمقراطية مطلوبة من أجلِ استعادة درجة من التوازن بين السلطات ، و يمكن الحكومة المنتخبة من اتخاذ قرارات وفق إرادةِ الناخبين ... كما تعهد بمواصلةِ الحوار مع المعارضة من أجل التوافقِ حول هذا القانون ، داعيا جيش الاحتلال للنأي بنفسه عن السياسة والاهتمام بشؤون الأمن ..

يأتي ذلك وسط استمرارِ احتجاجات الصهاينة المناهضة للقانون ، وتحذيراتِ مسؤولين عسكريين من توسع دائرة رافضي الخدمة العسكرية في جنود الاحتياط الى الجنود الذين هم في الخدمة ... بينما تعول المعارضة على التوجه الى المحكمة العليا للطعن في القانون ،، تخطط نقابة العمال الهستدروت الى إضرابات واسعة.