34 قتيلا بحرائق الجزائر .. تفاصيل

انت الأن تتابع خبر34 قتيلا بحرائق الجزائر .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة في 11 ولاية بالجزائر إلى 34 حالة وفاة، وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت متأخر من يوم الاثنين

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر أنه قد جرى تسجيل 10 ضحايا من أفراد الجيش و9 ضحايا مدنيين لترتفع الحصيلة إلى 34 ضحية



وبحسب البيان تم تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين بسبب الحرائق

وكانت الحصيلة السابقة 15 شخصا، حينها أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل نشوب 97 حريقا عبر 16 ولاية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين

وأوضحت الوزارة الجزائرية، في بيان، أن الحرائق طالت الغابات والمحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 1500 شخص من المناطق المتضررة