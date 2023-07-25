انت الأن تتابع خبر ألغام حول محطة زابوريجيا .. كيف تؤثر على الأمن النووي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موظفيها في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، تحدثوا عن مشاهدتهم ألغاما مضادة للأفراد حول الموقع، فيما تشن كييف هجوما مضادا ضد قوات موسكو المتحصنة في المنطقة بعد 17 شهرا من الحرب.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في بيان، الإثنين: "وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي، ويخلق ضغطا نفسيا إضافيا على موظفي المحطة".

لكن البيان أشار إلى أن "أي تفجير للألغام الواقعة بين الحواجز الخارجية والداخلية للموقع لن يؤثر على أنظمة الأمن والسلامة النووية بالموقع".

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن قلقها بشأن المنشأة، التي تعد واحدة من أضخم 10 منشآت نووية في العالم، وسط مخاوف من كارثة نووية محتملة.

ويتواجد مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المنشأة، التي لا يزال يديرها موظفون أوكرانيون.

عن المحطة

المفاعلات الستة بالمحطة أغلقت منذ شهور، لكنها لا تزال بحاجة إلى الكهرباء والموظفين المؤهلين لتشغيل أنظمة التبريد المهمة ومتطلبات السلامة الأخرى.

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت الشهر الماضي، من دون تقديم دليل، إن روسيا تخطط "لاستفزاز واسع النطاق" في محطة الطاقة النووية الواقعة جنوب شرقي البلاد ووضعت متفجرات على السطح.

في المقابل، زعمت روسيا بدورها، من دون دليل أيضا، أن أوكرانيا تخطط لشن "هجوم كاذب" باستخدام مواد مشعة.

قال بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحتلين الروس لم يسمحوا لها بعد بالوصول إلى أسطح المفاعلات وغرف التوربينات الخاصة بها.