انت الأن تتابع خبر عباس يوعز بتشكيل حكومة وحدة مع حماس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مصدر فلسطيني اليوم الثلاثاء إن الرئيس محمود عباس أعطى ضوءًا أخضر لتشكيل حكومة وحدة مع حركة المقاومة الاسلامية حماس.

وأضاف المصدر الفلسطيني المطلع على ترتيبات لقاء الفصائل الفلسطينية المقرر نهاية الشهر الجاري في القاهرة، أن الرئيس عباس أعطى ضوءًا أخضر لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس، على أن تعترف تلك الحكومة بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

ويرافق الرئيس عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمد مصطفى والذي طُرح اسمه ضمن الأسماء المتوقع إسناد تشكيل الحكومة المذكورة لها، ويرافقه أيضًا رياض المالكي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ومحمود الهباش قاضي قضاة فلسطين.