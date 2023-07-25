انت الأن تتابع خبر بعد اختفائه .. الصين تعلن عزل وزير خارجيتها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الصينية إقالة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، وتعيين وتعين سلفه، كبير الدبلوماسيين وانغ يي خلفا له.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاتخاذ القرار.

غير أن الوكالة لم تذكر سبب إقالة تشين قانغ من منصبه، بعد اختفائه لنحو شهر كامل عن الأنظار..

وكان تشين قانغ المعين حديثا وزيرا للخارجية أصغر مسؤول يشغل هذا المنصب في الصين، منذ نصف قرن.

آخر ظهور علني للوزير المقال كان في 25 يونيو/حزيران الماضي، واستمر في الغياب عن العديد من أنشطة الشؤون الخارجية حتى إلى إعلان تنحيته.