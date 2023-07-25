انت الأن تتابع خبر السعودية .. عقوبات بالسجن والغرامة والترحيل لمخالفي الإقامة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية 12029 قرارا إداريا، ضد مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، شمل عقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.