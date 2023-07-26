انت الأن تتابع خبر عربية تتصدى لإرهابيين حاولا حرق نسخة من القرآن الكريم بالدنمارك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حاولت سيدة عربية منع إرهابيين دنماركيين من تدنيس وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقامت السيدة بنزع المصحف من مجموعة إرهابية تطلق على نفسها اسم "الوطنيين الدنماركيين"، ليحصل اشتباك بالأيادي، تلاه تدخل الشرطة الدنماركية، التي تصدت للسيدة وأرجعت المصحف الشريف للأشخاص الذي يعتزمون الاساءة إليه.

وتتالت عمليات إحراق نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك أمام السفارة العراقية، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أقدم شخصان أول أمس الاثنين، على حرق المصحف الشريف، فيما قامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام بإحراقه يوم الجمعة الماضي.