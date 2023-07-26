انت الأن تتابع خبر الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، طالت 39 مواطنا فلسطينيا.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: ابراهيم اسماعيل عليان (17 عاما)، وسيف محمد درويش (14عاما)، وكلاهما من مخيم عايدة، وعبد ابراهيم حمامرة (21 عاما)، والشقيقين ابراهيم خالد حمامرة (23 عاما) ومحمد (16 عاما)، ورائد ابراهيم حمامرة (51 عاما)، وياسين جاد الله سباتين (25 عاما)، وأمير أحمد طقاطقة (21 عاماً)، وقصي جمال ديرية (26 عاما).

ومن طوباس، اعتقلت تلك القوات الاحتلال سبعة مواطنين من بلدة طمون، وهم: سامي خالد بني عودة، وحارث بني عودة، وهاني بني عودة، ومصطفى بني عودة، ورايق بشارات، وأيمن ناصر بشارات، ومحمد بشارات.

أما من جنين، فاعتقل الاحتلال 8 شبان، وهم: أحمد عطا الله صباح، ومحمد ياسر أبو شادوف، وقدري ياسر أبو شادوف، وريحان ياسر أبو شادوف، وفراس غصن عبيدي، ومحمد أحمد حمارشة، وخالد أيمن عبد الله الجعبري، وطارق حيفاوي.

ومن البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: قسام عابد، ومحمد أبو عزيز، وصهيب ماهر رمانة.

ومن القدس، اعتقلت تلك القوات كلا من: المواطن يوسف عسكر (43 عاما)، والفتيين عبد السلام أحمد عسكر (17 عاما)، وعبد الرحمن علي عسكر (16 عاما) من حزما، ومعين الفقيه من قرية قطنّة، ودانيال أبو نصرة، وخضر العكاري، وزيد نيروخ، ويوسف رزينة، من مدينة القدس.

ومن طولكرم وسلفيت، اعتقل الاحتلال الشابين مالك موسى ريان، ونائل بهاء ريان بعد أن داهمت منزل ذويهما وعبثت بمحتوياته ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، ومن بلدة صيدا شمال طولكرم الشاب زاهر حسني حمد (18 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير السابق حازم الشراونة.