انت الأن تتابع خبر البلقاء التطبيقية تستحدث 4 تخصصات جديدة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية 4 تخصصات جديدة في برنامج البكالوريس التقني، وفقا لنائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، للشؤون الأكاديمية زكريا القضاة.

وقال القضاة، الأربعاء، خلال ورشة عمل عقدت للتعريف بتخصصات البكالوريس التقني والتي تم استحداثها في الجامعة، إنّ التخصصات الـ 4 المستحدثه تطرح لأول مرة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.

واعتبر، أن استحداث التخصصات التقنية للحاجة الماسة للخريجين من التقنيين القادرين على الانخراط مباشرة بسوق العمل والمزودين بالمهارات والتدريب المتطور المواكب للتطورات التكنولوجية المتسارعة

ونقل القضاه بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الكليات ناصر الكلوب، بمشاركة ممثلين عن الشركات والمؤسسات الوطنية لمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والهندسة، ترحيب رئيس الجامعة بالضيوف من الشركات والمؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات.

وأكّد اعتزاز الجامعة بشركائها من القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن معدل القبول في التخصصات الجديدة 70% ويمكن للطالب بعد إنهاء 72 ساعة معتمدة بنجاح أن يتخرج بدرجة الدبلوم التقني.

ونوه القضاة إلى أن برنامج البكالوريس التقني يعد نقلة نوعية في التعليم التقني وينسجم مع الخطط الوطنية من أجل أعداد جيل من التقنيين القادرين على الانخراط بالميدان، كما سيحقق الفائدة للإطراف الثلاثة الجامعة والمؤسسات الوطنية والخرج، حيث ستجد المؤسسات الوطنية الخريج المؤهل وستتمكن الجامعة من تطوير المزيد من البرامج التقنية وتمكن الخريج من ايجاد فرصة العمل.

وبين أن البرنامج سيحقق النجاح المطلوب عبر شراكة حقيقية بين الجامعة والقطاع الخاص بمختلف قطاعاته من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تحقق مصالح مختلف الاطراف، مشيرا إلى توجه الجامعة إلى عقد ورشات عمل متخصصة في مختلف الكليات يشارك فيها القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريس التقني تشكل فيها المواد العملية أكثر من 60%، حيث تم إعداد ووضع الخطط الدراسية بالتشاركية مع القطاع الخاص والتي تركز على تنمية مهارات الطلبة لمواكبة التطورات في سوق العمل.

وتضمنت فعاليات الورشة، والتي عقدت في المركز الأردني الكوري للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وحضرها عدد من عمداء الكليات في الجامعة.