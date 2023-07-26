انت الأن تتابع خبر الدفاع السعودية:سقوط مقاتلة "إف-15" ومقتل طاقمها والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط ومقتل طاقمها الجوي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 14:28 من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأكد العميد المالكي "استشهاد طاقم الطائرة، سائلا المولى أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

واختتم العميد المالكي تصريحه، أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.