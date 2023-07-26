انت الأن تتابع خبر القوات الإسرائيلية تردم ينابيع مياه وتجرف أراضي زراعية جنوب الخليل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -ردمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عددا من ينابيع مياه والآبار الارتوازية في منطقة الهجرة جنوب مدينة الخليل، كما جرفت أراض زراعية.

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال داهمت منطقة الهجرة، مصطحبة جرافة وخلاطات باطون (خرسانة) ومضخة، حيث باشرت بتجريف أراض زراعية تصل مساحتها الى 5 دونمات، ودمرت عددا من المحاصيل الصيفية التي تعود ملكيتها لعائلة دودين".

وأضافت المصادر أن "القوات ردمت بالباطون عدة عيون ومنابع مياه خاصة لذات العائلة المذكورة".