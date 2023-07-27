انت الأن تتابع خبر الارهابي بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وهذا ما قاله والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الارهابي ايتمار بن غفير، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال بن غفير بالتزامن مع ما يسميه الصهاينة ضمن أكاذيبهم الكثيرة ذكرى "خراب الهيكل": "هذا المكان هو الأهم، نحتاج للعودة إليه وإظهار سيادتنا عليه".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل اعلام فلسطينية استمرار المستوطنين بإجراءات استفزازية تمثلت في تأديتهم "السجود الملحمي" في المسجد الأقصى المبارك.