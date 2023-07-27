انت الأن تتابع خبر انقلاب النيجر .. هذا ما قاله رئيس البلاد في آخر تغريدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، اليوم الخميس، في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، أن "المكتسبات الديموقراطية ستصان".



وكتب محمد بازوم في الرسالة التي نشرت عبر "اكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش "ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".



وزير الخارجية: "نحن السلطة الشرعية"



من جهته، رفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب في النيجر، مؤكداً أنّ حكومته تمثّل "السلطات الشرعية والقانونية".



وقال خلال مقابلة مع محطة "فرانس 24"، إنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة".



ردود أفعال دولية:



فرنسا: دانت باريس "أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة" في النيجر.



الولايات المتحدة: دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم.



ألمانيا: قالت الخارجية الألمانية إن برلين تتابع بقلق التطورات في النيجر وطالبت بالإفراج الفوري عن الرئيس.



أبرز المستجدات حول الأحداث في النيجر:



قالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي. وتغلق مركبات عسكرية مدخل القصر منذ صباح الأربعاء.



رئاسة النيجر: الجيش الوطني لم يدعم الحرس الرئاسي



شاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.



ذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.



قال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.



ذكرت مصادر أمنية ورئاسية أنه تم منع الوصول أيضا إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، كما أن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

مصادر إفريقية تشير إلى أن مفاوضات تجري الآن بين الرئيس النيجري وقادة الحرس الرئاسي.



مصادر تشير إلى أن وزير الداخلية محتجز في منزله.