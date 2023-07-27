انت الأن تتابع خبر فلسطين .. المقاومة تستهدف مستوطنة رام أون في جنين بصاروخ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت كتيبة العياش، اليوم الخمي عن قصف مستوطنة "رام أون" في جنين بصاروخ من طراز "قسام 1"، ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وتدنيس مقدساتنا.

وقالت في بيانها: "نقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله، ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم بإذن الله، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وجاء في بيان الكتيبة كما نشرته وسائل اعلام فلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى "وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" صدق الله العظيم

بيان صادر عن كتيبة_العياش

في إطار معركة الاعداد والتطوير المستمر وردا على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة (رام اون) في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام ١.

ونقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط احمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله .. ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم باذن الله وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، التطوير والإعداد مستمر.