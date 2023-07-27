انت الأن تتابع خبر الاحتلال يمارس إرهابه في المسجد الأقصى .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين المتواجدين على أبواب الأقصى من دخوله، وتجبر من فيه على الخروج، وذلك بالتزامن مع استباحة مئات المستوطنين منذ ساعات الصباح له، بينهم وزراء وأعضاء كنيست.

وكان مستوطنون قد نفذوا مسيرات استفزازية ليلة أمس في محيط الأقصى المبارك، وداخل البلدة القديمة، بحماية شرطة الاحتلال وذلك ضمن مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب.

وكان وزيرا الأمن القومي ووزير الجليل في حكومة الاحتلال قادا اقتحام المستوطنين صباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.