انت الأن تتابع خبر جيش الإحتلال يهدم مدرسة وسط الضفة الغربية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هدم جيش الاحتلال ، الأربعاء، مدرسة "عرب الكعابنة" في تجمُّع بدوي شمال غربي مدينة أريحا وسط الضفة الغربية.



وقال الناشط الحقوقي حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مدرسة بدو عرب الكعابنة في منطقة المعرجات التي تجري فيها عمليات بناء وتأهيل".



وأضاف أن "اجيش الاحتلال قام بالاستيلاء على مواد البناء وفك معداتها المكونة من الطوب والصفيح واستولى عليها".



وأفاد مليحات بأن المدرسة تخدم طلبة التجمعات البدوية في منطقة "المعرجات" من مرحلة الصف الأول حتى الصف التاسع.



كما ندد الناشط الحقوقي بعملية الاستيلاء على المدرسة، مؤكداً أن "ذلك سيحرم الطلبة من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن".



ووصف مليحات الحادثة "بالجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق التعليم، واستهدافه للطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية، بدون اكتراث بالمواثيق والقوانين الدولية".



كما أكد أن "هذه الممارسات باتت تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر".



ودعا "المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية، إلى تحمُّل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها".