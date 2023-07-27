انت الأن تتابع خبر انفجار أمام فندق في مدينة السيدة زينب بدمشق .. صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقع انفجار أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، فيما تشير المعلومات الأولية الواردة من موقع الانفجار إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.



وذكر مصدر أمني رفيع عن وقوع إصابات جراء التفجير، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة ضربت طوقا أمنيا في موقع الانفجار، وباشرت على الفور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية، تمهيدا للإعلان عنها رسميا.



وأضاف أنه وفور وقوع الانفجار، هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.



وقال مصدر طبي في مستشفى السيدة زينب إنه تم استشهاد امرأة وإصابة 3 من أطفالها في التفجير الذي استهدف سيارة قرب فندق "سيدة الشام" مساء الخميس.



وبيّن شهود عيان من موقع الحدث أن الانفجار وقع بالقرب من فندق "سيدة الشام" في منطقة تدعى "كوع السودان" في مدينة السيدة زينب، وهي مكتظة بالسكان والحركة في هذا الوقت من النهار.