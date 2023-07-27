انت الأن تتابع خبر انفجار أمام فندق بمدينة السيدة زينب في ريف دمشق .. صور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب في سوريا يوم الخميس، إن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 3 من أطفالها في تفجير استهدف سيارة قرب فندق "سيدة الشام" في ريف دمشق.

وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في سيارة أجرة في شارع كوع السودان بمدينة السيدة زينب في ريف دمشق.

وأفاد مصدر أمني رفيع أن الجهات الأمنية المختصة ضربت طوقا أمنيا في موقع الانفجار وباشرت على الفور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات العملية، تمهيد للإعلان عنها رسميا.

وأضاف أنه وفور وقوع الانفجار هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الانفجار.

وبيّن شهود عيان من موقع الحدث أن الانفجار وقع بالقرب من فندق "سيدة الشام" في منطقة تدعى "كوع السودان" في مدينة السيدة زينب، وهي مكتظة بالسكان والحركة في هذا الوقت من النهار.