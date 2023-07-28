انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من إسرائيل وفلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، القضية الفلسطينية حيث استمع الأعضاء خلالها الى إحاطة قدمها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خالد خياري.

وحذر خياري في إحاطته من استمرار تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، والذي تخللته عملية إسرائيلية استمرت ليومين في جنين ، وهي الأكثر كثافة من نوعها منذ ما يقرب من عشرين عاما.

وقال خياري إنه يشعر بقلق عميق من حجم العنف ونطاق الدمار الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة داعيا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة التوترات على الأرض وضمان حماية جميع المدنيين.

وقال خياري إننا ما زلنا منخرطين في اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، للمساعدة في خفض التوترات ومنع تجدد اندلاع العنف