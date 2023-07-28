انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: بدأ عهد الغليان الحراري العالمي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عصر الاحتباس الحراري انتهى، وبدأ عهد "الغليان الحراري العالمي"، بعدما أشارت بيانات سجلتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي، إلى أن تموز/يوليو 2023 هو الأكثر سخونة في العالم منذ آلاف السنين.

وحذر غوتيريش أن عواقب هذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة "واضحة ومأساوية"، حيث تهرب العائلات من لهيب النيران وينهار العمال بسبب الحر الشديد.

وطالب البلدان للتحرك فورا لأنه "لا مزيد من التردد، لا مزيد من الأعذار".

وحث غوتيريش الدول على الاستجابة وحماية شعوبها من الحرارة الشديدة والفيضانات المميتة والعواصف والجفاف والحرائق المستعرة التي تنجم عن ذلك.

وفي سبيل مواجهة التغير المناخي، قال إن على الدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية من أجل الدعم المناخي وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ بالكامل.