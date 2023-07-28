3 هزات أرضية في سوريا خلال ساعات

انت الأن تتابع خبر3 هزات أرضية في سوريا خلال ساعات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن تسجيل 3 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا سجلت منذ الساعة الثامنة والنصف مساء أمس وحتى الساعة الثانية والنصف فجرا 3 هزات أرضية، هزة شمال شرق اللاذقية بـ 51 كيلو مترا بقدر 3.5 درجات، وأخرى في اسكندرون شرق جنوب شرق أضنة بـ 82 كيلو متراً بقدر 2.6 درجة، وهزة في اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 67 كيلو متراً بقدر 2.2 درجة على مقياس ريختر