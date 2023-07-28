45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انت الأن تتابع خبر45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن قرابة 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، على ما ذكرت