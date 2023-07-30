انت الأن تتابع خبر كندا: 6 قتلى بتحطم طائرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الكندية اليوم الأحد مقتل ستة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة، فُقِد الاتصال بها بعد إقلاعها من مطار سبرينغبانك بالقرب من كالغاري مساء الجمعة.

وبحسب وكالة “كندا نيوز 24” قال رقيب الشرطة المحلية رايان سينغلتون، إن “خمسة ركاب وطياراً كانوا على متن الطائرة التي أقلعت من مطار سبرينغبانك بالقرب من كالغاري الجمعة. وبعد المغادرة، فُقد الاتصال بالطائرة”.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الكندية أرسلت سربا من سلاح الجو الملكي الكندي أمس السبت للبحث عن الطائرة، حيث تم العثور عليها في وقت متأخر بين الجبال على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب كالغاري، في مكان لا يمكن الوصول إليه إلا بمروحية”، بحسب ما أعلنت الشرطة التي أكدت مصرع جميع ركاب الطائرة الستة