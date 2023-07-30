انت الأن تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة داخل الحرم الشريف، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.