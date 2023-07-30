انت الأن تتابع خبر السعودية: الحرارة تصل لـ50 درجة مئوية ابتداء من الأحد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من (الأحد) وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح أن المنطقة الشرقية ستشهد درجة حرارة ما بين 48 - 50 درجة مئوية، فيما ستشهد الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض درجة حرارة تراوح بين 46 - 48 درجة مئوية.

وكشف المركز المدن والمحافظات السعودية الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة (السبت)، حيث راوحت بين 45 - 49 درجة مئوية، حيث سجلت الأحساء حرارة بلغت 49 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام 48 درجة مئوية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن الحرارة في وادي الدواسر وشرورة بلغت 46 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والقيصومة 45 درجة مئوية.

وكان المركز قد توقع في تقريره ، استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.