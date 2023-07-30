عباس يثمن دور الأردن ومصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

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رياض - احمد صلاح - ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ختام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بجمهورية مصر، اليوم الأحد، دور الأردن ومصر، والدول الشقيقة والصديقة على ما بذلوه لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

واعتبر عباس، الاجتماع خطوة أولى ومهمة لاستكمال حوار يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن، داعيا المشاركين إلى تشكيل لجنة تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها؛ بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.