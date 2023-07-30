انت الأن تتابع خبر منح انقلابيي النيجر مهلة أسبوع والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع قمة الأحد في أبوجا، الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

وطلبت المجموعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون و"العودة الكاملة الى النظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

كما قرر قادة "أيكواس"، فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة الى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

وأمس السبت طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يوما، بعدما نفذ العسكريون انقلابا على الرئيس محمد بازوم.

وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.