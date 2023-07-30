انت الأن تتابع خبر عباس:لا يجوز التحفظ على منظمة التحرير وانقلاب 2007 "نكبة جديدة" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام قادة الفصائل الفلسطينية المجتمعين في مصر، محورية دور منظمة التحرير وضرورة "الإجماع على حمايتها"، والالتزام بها وبرنامجها والتزاماتها الدولية.



وقال عباس في كلمة ألقاها خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة بمصر اليوم الأحد "إن الانقلاب الذي وقع عام 2007، وما جره علينا وعلى قضيتنا وشعبنا من انقسام بغيض، لهو نكبة جديدة أصابت شعبنا وقضيتنا، والواجب هو إنهاؤه فورا وبلا أي تردد أو تأخير".



وأضاف عباس أن "عملنا الجماعي المشترك، ولكي يحقق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة منه لشعبنا وقضيتنا، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي".



وتابع أن من هذه المبادئ والأسس أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية."



وحسب عباس، فإنه "لا يجوز لأي فلسطيني أن يتحفظ على هذه المنظمة وبرنامجها الوطني والسياسي، بل إنه من الواجب الإجماع على حمايتها، لأنها تعتبر من أهم مكتسبات شعبنا، كما أن العالم يعترف بالدولة الفلسطينية باعتبار أنه تم الإعلان عن قيامها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية".



وذكر عباس أيضا وجوب الالتزام بالشرعية الدولية، وشدد على "إننا قد مارسنا أشكال النضال المختلفة في مراحل مختلفة في مسيرتنا الوطنية، ونحن نرى اليوم أن المقاومة الشعبية السلمية، وفي هذه المرحلة، هي الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية".



وفيما يتعلق بالانتخابات، قال عباس: "نريد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني اليوم قبل غد، شريطة أن يتمكن أهلنا في القدس الشرقية المحتلة من المشاركة في هذه الانتخابات انتخابا وترشحا دون أية معوقات أو عراقيل، كما حصل في الأعوام 1996، 2005، 2006".