انت الأن تتابع خبر مصر .. مقتل 3 من الشرطة بهجوم مسلح شمال سيناء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قُتل ثلاثة من عناصر قوات الشرطة المصرية، في محيط مقر الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء، إثر تعرضهم لهجوم مسلّح.

وذكرت مصادر مصرية أن أصوات إطلاق رصاص غزير سُمعت منذ الساعة السابعة صباحًا، واستمرت حتى الثالثة مساء، بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.

واستقبل المستشفى العسكري في العريش، جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي، بحسب مصدر طبي في محافظة شمال سيناء.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.

وقال مصدر مدني في مديرية أمن شمال سيناء، إن قوات الأمن أغلقت المديرية ومنعت خروج أي شخص منها بالنسبة للموظفين المدنيين، فيما مُنع الموظفين القادمين من الدخول أيضا.